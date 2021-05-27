Роскомнадзор предложил наказывать за пользование незаконными данными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор предложил ввести наказание не только за распространение, но и за использование персональных данных, полученных незаконным путем, рассказал руководитель ведомства Андрей Липов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас, на наш взгляд, недостаточно развито законодательство (об ответственности. – Прим. ред.) за использование персональных данных, которые уже когда-то утекли", – заявил он.

По словам Липова, сконцентрировать борьбу в данной области необходимо на спросе, который рождает соответствующее предложение.

"В этом направлении надо подумать: наказание за использование незаконно полученных персональных данных", – сказал глава Роскомнадзора.

Ранее Госдума приняла законопроект, который предусматривает десятикратное увеличение административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Теперь за разглашение соответствующих сведений физическим лицам грозит штраф в размере 5–10 тысяч рублей, должностным – 40–50 тысяч, а юридическим – 100–200 тысяч.