Роскомнадзор предложил наказывать за пользование незаконными данными

09:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роскомнадзор предложил ввести наказание не только за распространение, но и за использование персональных данных, полученных незаконным путем, рассказал руководитель ведомства Андрей Липов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас, на наш взгляд, недостаточно развито законодательство (об ответственности. – Прим. ред.) за использование персональных данных, которые уже когда-то утекли", – заявил он.
По словам Липова, сконцентрировать борьбу в данной области необходимо на спросе, который рождает соответствующее предложение.
"В этом направлении надо подумать: наказание за использование незаконно полученных персональных данных", – сказал глава Роскомнадзора.
Ранее Госдума приняла законопроект, который предусматривает десятикратное увеличение административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Теперь за разглашение соответствующих сведений физическим лицам грозит штраф в размере 5–10 тысяч рублей, должностным – 40–50 тысяч, а юридическим – 100–200 тысяч.
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