Власти Москвы удалили данные москвичей, полученные для оформления пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Персональные данные москвичей, которые использовались для оформления цифровых пропусков в апреле – июне минувшего года в столице, удалены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационных технологий.

"В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления", – говорится в материале.

Уточняется, что данные уничтожали в присутствии сотрудников Роскомнадзора.

Пропускной режим в столице для поездок на личном и общественном транспорте на работу, в медучреждения или для личных целей был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Его действие прекратилось 9 июня. С этого дня москвичам разрешили без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.

Пропуск в электронном виде представлял специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означали дату окончания срока действия пропуска.

Остальные 12 знаков позволяли идентифицировать его владельца и цель поездки.