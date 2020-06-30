Минкомсвязь удалила персональные данные, используемые для пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Персональные данные жителей РФ, которые собирались для оформления пропусков в регионах в период режима самоизоляции, удалены в регионах, где отменен пропускной режим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи РФ Максута Шадаева.

"Мы все удалили. <...> За исключением учетной записи на портале госуслуг", – сообщил Шадаев.

Приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус" позволяло россиянам оформить пропуск для выхода из дома. Для входа в приложение требовалось подтвердить учетную запись на портале госуслуг. Пользователю нужно было также указать адрес отправления и причину выхода.

Приложение было зарегистрировано Минкомсвязью в начале апреля. Позднее в министерстве пояснили, что мобильное приложение не будет применяться в Москве, но может быть адаптировано в другом регионе. В столице пропуск горожане оформляли через портал mos.ru.

Пропускной режим в столице для поездок на личном и общественном транспорте на работу, в медучреждения или для личных целей был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Его действие прекратилось 9 июня. С этого дня москвичам разрешили без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.

Пропуск в электронном виде представлял специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означали дату окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков позволяли идентифицировать его владельца и цель поездки.