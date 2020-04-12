20:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральное мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" не будет применяться в Москве, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Как рассказали в Минкомсвязи, оно является платформенным решением, обеспечивающим предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения COVID-19. Отмечается, что его могут адаптировать для организации пропускного режима в конкретном регионе России, кроме Москвы. В столице действуют другие технологические решения, добавили в сообщении.
Цифровые пропуска в Москве вводят с 15 апреля, оформить их можно с 13 апреля. Есть три варианта получения: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.
Пропуск в электронном виде – специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код обеспечит быструю проверку информации.
Пропуска будут делиться на три категории: для поездок, связанных с работой, для визитов в медучреждения, а также для поездок в личных целях. Если вы передвигаетесь по району пешком, пропуск не нужен, но следует соблюдать правила и ограничения. Пропуск не требуется детям младше 14 лет.
Столичные власти предупредили о мошенниках, предлагающих москвичам эти пропуска в Telegram и соцсетях. Министр правительства Москвы Алексей Немерюк ранее призвал жителей не приобретать пропуска за деньги. Он подчеркнул, что они доступны бесплатно.
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