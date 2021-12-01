В России разрешили блокировать сайты мошенников во внесудебном порядке

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Мошеннические сайты нелегальных кредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых ресурсов разрешили блокировать во внесудебном порядке. Данный закон начал действовать с 1 декабря текущего года.
Блокировка будет осуществляться по инициативе Банка России. Председатель ЦБ и его заместители получили право направлять в Генпрокуратуру данные о распространении в Сети противозаконной информации о получении банковских, страховых и других финансовых услуг.
В свою очередь, сотрудники Генпрокуратуры будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о внесудебной блокировке указанных ресурсов.
Новый закон также запрещает размещать в Сети данные, открывающие доступ к информационным системам банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций, операторов по переводу денег, а также к базам данных клиентов. Банк России получил право подавать иски в суд об ограничении доступа к подобным интернет-ресурсам.
До вступления решения в силу процедура блокировки мошеннических ресурсов могла длиться месяцами.
Федеральный закон был принят Госдумой в июне 2021 года. После документ подписал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что счета и карты российских граждан смогут блокировать на 10 суток по решению МВД и ФСБ. Росфинмониторинг разработал проект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать операции по банковским счетам и картам, если есть подозрение, что счет или карту используют для отмывания денег и финансирования терроризма.
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