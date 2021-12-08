TikTok стал популярнее "Одноклассников" – "МегаФон"

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Площадка вошла в тройку самых популярных соцсетей в России. Рейтинг составили в "МегаФоне": эксперты проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году. На втором месте оказался "ВКонтакте", ну а первую строчку занял Instagram.

По данным "МегаФона", за год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют "ВКонтакте" и TikTok, занимающие 28 и 24% соответственно.

TikTok продемонстрировал самый высокий прирост – за этот год мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Аналитики объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос больше чем на 50%. По подсчётам экспертов, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для "ВКонтакте" этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok – 225 Мб.

Самая активная аудитория – у соцсети "ВКонтакте": ежедневно ее посещают 73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.