Олег Бирюков возглавил "Билайн" в Московском регионе

Фото: пресс-служба "Билайна"

Олег Бирюков стал новым директором сотового оператора "Билайн" по Московскому региону. Он будет отвечать за ключевые направления бизнеса в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба компании.

Ранее Бирюков работал в "Билайне" в качестве директора по корпоративному бизнесу в Восточном регионе. При этом всего специалист отработал в телекоммуникационной отрасли более 10 лет.

"Олег – наш внутренний кандидат, который долгое время развивал корпоративный бизнес в компании сначала Воронеже, после в Восточном регионе и проявил себя на этих позициях как успешный и эффективный управленец", – заявил генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Александр Торбахов.

По словам Торбахова, в новой должности Бирюков будет работать уже с 7 ноября.

Ранее стало известно, средняя скорость мобильного интернета в московском метро выросла в 4,5 раза. Средняя скорость мобильного интернета в часы пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате 4К.

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