Аналитики назвали возраст самых активных потребителей интернет-трафика в семьях

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Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет стала лидером по количеству потребляемого интернет-трафика, они скачивают в два раза больше трафика по сравнению с другими пользователями, следует из данных исследования "билайн.аналитика", приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

"С возрастом количество потребляемого трафика снижается в разы: бабушки и дедушки потребляют в 4 раза меньше трафика, чем молодежь студенческого возраста, и в два раза меньше, чем их внуки", – отметили аналитики.

В то же время старшее поколение на 70% больше детей и на 40% больше студентов разговаривают по телефону. Люди от 35 до 45 лет являются лидерами по числу использованных минут в месяц, в то время как несовершеннолетние говорят по телефону меньше всего. Эксперты добавили, что женщины в 1,5 раза чаще мужчин пользуются голосовой связью.

Разницу в использовании интернета и голосовой связи в семье можно скомпенсировать, получив дополнительный пакет интернета либо воспользовавшись акцией "Семейный бонусный пакет 50 ГБ", заявили в пресс-службе мобильного оператора. Для этого надо оформить новую SIM-карту и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги "Дели ВСЕ".

Ранее сообщалось, что "билайн" второй год подряд занял первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве.

Оператор лидирует как по качеству голосовой связи, так и по качеству мобильного интернета. Отмечается, что за последние два года "билайн" построил более 17 тысяч новых базовых станций в Москве и в Подмосковье.

По данным исследовательского сервиса "билайн.аналитика", доля LTE пользователей увеличилась с 2020 года почти на 20%. В среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей "третьего поколения".