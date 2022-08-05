Средняя скорость мобильного интернета в московском метро выросла в 4,5 раза – "Билайн"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оператор "Билайн" увеличил среднюю скорость мобильного интернета в столичном метрополитене в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что этого удалось достичь благодаря модернизации сети.

В пресс-службе рассказали, что специалисты компании провели сравнительные драйв-тесты сети в метро в июне этого года. Исследование продемонстрировало рост скорости, а также улучшение покрытия мобильным интернетом по сравнению с маем прошлого года.

"Средняя скорость мобильного интернета в часы пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате 4К. На момент проведения драйв-тестов ни на одной из станций скорость мобильного интернета не опустилась ниже 89 Мбит/с, а максимальная достигла 151 Мбит/с. Кроме этого, "Билайн" обеспечил почти 100% покрытие мобильной связью всех станций и перегонов Московского метрополитена", – говорится в сообщении.

Это означает, что во время движения в метро Москвы клиенты компании смогут быстро скачивать и загружать контент, а также не прерывать своих разговоров, отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, также исследование провело независимое аналитическое агентство Telecom Daily. В ноябре 2021 года специалисты выяснили, что "Билайн" предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в поездах и на станциях метро, а также самую стабильную сеть в перегонах между станциями. Также клиенты оператора могут пользоваться в метро технологией VoLTE для голосовых вызовов.

Ранее сообщалось, что оператор "Билайн" улучшил качество мобильного интернета в Московской области. В результате строительства новых базовых станций загрузка контента в среднем ускорилась на 30%.

Улучшение скорости мобильного интернета произошло в 35 городах Подмосковья. В их числе – Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Лобня и некоторые другие – с совокупным населением примерно 5 миллионов человек. В два раза быстрее контент загружается в Воскресенске, на 70% – в городе Клине. Также на 60% выросла скорость работы сетевого подключения в Сергиевом Посаде.

