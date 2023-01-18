На рынок ДНР выйдут два новых мобильных оператора – Минцифры РФ

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В Донецкой Народной Республике могут появиться два новых мобильных оператора, рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким.

По его словам, сейчас готовится рассмотрение одной из заявок Государственной комиссией по радиочастотам. Еще одна заявка должна поступить в ближайшее время.

"Мы сейчас разделили спектр, который является ограниченным, на трех игроков. <...> То есть в принципе в ДНР мы рассчитываем, что будет три оператора мобильного интернета, мобильной связи", – приводит слова Кима РИА Новости.

В мае прошлого года абоненты в Донецкой Народной Республике получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации +7.

Ранее сообщалось, что в России обсудят вопрос переноса мобильных номеров между регионами с сохранением номера и создание пилотной зоны с заинтересованными операторами.

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