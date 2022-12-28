Власти обсудят вопрос переноса мобильных номеров между регионами России

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Российские власти обсудят вопрос переноса мобильных номеров между регионами РФ, сообщает РБК со ссылкой на представителя организации "Тинькофф Мобайл".

Он рассказал, что Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с заинтересованными операторами – "Тинькофф Мобайл" и "СИМ Телеком".

Речь идет о переносе мобильного телефона с сохранением номера. С 2013 года эта функция действует в России, но перенос номера осуществляется только между операторами в одном регионе. За этот процесс отвечает НИИР. По данным института, данной функцией воспользовались уже 24,3 миллиона абонентов.

Гендиректор института Олег Иванов объяснил, что главной целью эксперимента является обеспечить перенос номеров в пределах всей России, в первую очередь – мобильных, а затем – городских.

"Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придется менять. То есть так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята", – добавил Иванов.

Представитель Минэкономразвития сообщил о готовности повторно рассмотреть предложение института при его доработке.

В НИИР рассказали, что, согласно испытаниям с "Тинькофф Мобайлом" и "СИМ Телекомом", предложенная инициатива может быть реализована. Специалисты отметили, что в России существуют несколько уровней построения подобных сетей: зоновый (региональный), междугородный и международный. В связи с этим операторы должны проводить звонок по этой схеме и отчислять необходимую плату.

Эксперты предложили сохранить выработанную схему, при этом создав базу данных перенесенных номеров.

"Такой подход выглядит наиболее реалистичным, поскольку не потребует внесения изменений у всех операторов мобильной связи, а также у части операторов фиксированной связи. Сложности могут возникнуть у операторов фиксированной связи, которые до сих пор не взаимодействовали с базой данных перенесенных номеров", – отметили в сообщении.

Полное изменение схемы приведет к большим финансовым и временным затратам, уверены в институте.

Представитель "МегаФона" сообщил, что компания не может поддержать инициативу, так как она приведет к росту тарифов и мошенничества. Представитель "Ростелекома" отметил, что предложение необходимо доработать. Еще один оператор заявил, что идея потребует большой перестройки и модернизации сетей связи, из-за чего можно потерять клиентов. МТС и "Вымпелком" отказались комментировать инициативу.

Ранее сообщалось, что российские операторы сотовой связи начали извещать клиентов о повышении стоимости тарифов с 2023 года. ФАС разрешила операторам индексировать тарифы исключительно по уровню инфляции, а значит, в следующем году они подорожают не более чем на 12%.

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