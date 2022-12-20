Право блокировать спам-звонки может появиться у операторов связи в начале 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В I квартале 2023 года у операторов сотовой связи может появиться право блокировать автоматические обзвоны в рекламных целях, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании Госдумы.

По его словам, у них уже есть такая техническая возможность, в следующем году появится соответствующая норматива. Шадаев подчеркнул, что вопросам борьбы с телефонным спамом и мошенничеством уделяется отдельное внимание. Также ведется борьба с подменными номерами.

"Здесь мы за 1,5 года заблокировали больше 3,5 миллиона подозрительных сим-карт, которые в основном выписывались в корпоративном сегменте", – заключил министр.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ и операторы сотовой связи создали систему, используя которую пользователи смогут пожаловаться на спам-звонки. За первые шесть месяцев текущего года было выявлено более 6 тысяч заявлений о несоответствии рекламы требованиям закона.

При этом 36,5% от всех нарушений были спам-звонки.

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