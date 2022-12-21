В Минцифры исключили ухудшение качества мобильной связи в РФ после ухода Nokia и Ericsson

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Уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из РФ не повлияет на качество мобильной связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

"Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи", – сообщили в ведомстве, подчеркнув, что переход компаний на российское оборудование будет проходить поэтапно.

Ранее издание Reuters сообщило о негативных последствиях для качества мобильной связи в РФ после ухода компаний.

О намерении Nokia прекратить продажу мобильных телефонов в РФ стало известно 7 сентября. Позже сообщалось, что компания обратилась к США и Финляндии с просьбой о разрешении осуществления поставок оборудования.

До этого стало известно, что РФ также покинет компания Ericsson. По данным представителя компании по производству телекоммуникационной техники из Швеции, 400 российских работников были обеспечены финансово. Кроме того, в компании заявили, что некоторые сотрудники предприятия уже находились в оплачиваемом отпуске.



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