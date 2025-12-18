Форма поиска по сайту

18 декабря, 12:17

Происшествия

В России задержаны 19 человек, причастных к организации работы сим-боксов

Фото: 123RF.com/madisuudam

ФСБ и МВД России в 12 регионах задержали 19 человек, участвовавших в организации работы сим-боксов, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в сентябре – октябре были пресечены нелегальные каналы связи, через которые координировались диверсионно-террористические действия, распространялись ложные террористические угрозы, а также происходило дистанционное мошенничество и другие преступления.

Как уточнили в ФСБ, задержания прошли в Санкт-Петербурге, Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях.

Россияне оказались причастны к организации незаконной работы сим-боксов, пополнению балансов использовавшихся в них сим-карт, а также к нелегальному распространению абонентских номеров российских операторов связи и незаконному предоставлению услуг по регистрации аккаунтов в интернете.

У задержанных изъяли более 40 сим-боксов, свыше 9 тысяч сим-карт и сим-чипов. В ФСБ отметили, что они действовали за вознаграждение от зарубежных кураторов, что подтверждают переписки на изъятых устройствах.

Уголовные дела возбуждены по новым статьям, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года: 274.3 ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции"), 274.4 ("Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ"), 274.5 ("Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и/или авторизации пользователя сети Интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса").

Санкции по этим статьям предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители задержали группу молодых людей от 17 до 19 лет, работавших на телефонных мошенников. Задержанные организовывали работу сим-боксов в Москве и Подмосковье. Следствие считает, что они вели работу с октября 2025 года.

"Московский патруль": силовики ликвидировали мошеннический call-центр в столице

происшествиярегионы

