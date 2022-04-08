Украинские неонацисты заминировали хранилища с химикатами на заводе в Авдеевке – МО РФ

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Украинские неонацисты заминировали хранилища с химикатами на заводе в Авдеевке. Об этом ТАСС заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами", – отметил Мизинцев.

Он уточнил, что хранилища с токсичными химикатами были заминированы на коксохимическом заводе. Их планируют взорвать при подходе к городу формирований ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские силовики собираются взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить российских военных в гибели мирных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.