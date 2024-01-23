Песков отреагировал на отказ Польши от иска в ЕСПЧ по авиакатастрофе

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Российская сторона всегда выступала против политической окраски авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Москва рассчитывает, что здравый смысл в Польше возобладает, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал отказ Варшавы от подачи иска против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по соответствующему делу.

Песков заявил, что Кремль хорошо знает о причинах авиакатастрофы.

"Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, чтобы эта страница была перевернута, и надеемся, что оно так со временем и будет и здравый смысл все-таки возобладает", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что новый глава МИД Польши прекратил действие соглашения о намерениях, которое было подписано в октябре 2023 года предыдущим руководителем ведомства Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревичем и адвокатом Беном Эммерсоном.

До этого о планах отказаться от подачи иска против Москвы сообщал сам глава МИД страны Радослав Сикорский.



Новые польские власти приняли решение уйти от версий о вине российской стороны в катастрофе президентского борта 15 декабря 2023 года. Глава МВД страны Марчин Кервиньский сообщил, что официальный документ об истинных причинах катастрофы в последние годы "пытались уничтожить".

Польский борт потерпел крушение 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его жена. Межгосударственный авиационный комитет позже сообщил, что причиной ЧП стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром.