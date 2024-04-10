Польская прокуратура планирует закрыть дело о катастрофе Ту-154 под Смоленском

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Польская прокуратура готовится закрыть дело о катастрофе президентского борта Ту-154, который разбился в 2010 году под Смоленском. Об этом говорится в сообщении на сайте национальной прокуратуры государства.

В пресс-службе уточнили, что ведомством на 25 апреля назначена встреча с потерпевшими по делу и их адвокатами. Это нужно для предоставления им исчерпывающей информации о ходе расследования и выполненных процессуальных действиях. Также участникам дела расскажут о тех действиях, которые не были выполнены из-за "отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации".

Польский борт потерпел крушение ровно 14 лет назад, 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек, включая занимавшего на тот момент пост президента Польши Леха Качиньского и его жену. В российском СК неоднократно заявляли, что все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа, которая повлекла за собой трагедию. Однако польские власти одно время обвиняли в случившемся российскую сторону.

После прошедших в 2023 году выборов новое правительство решило отказаться от версий о вине Москвы в катастрофе. Оказалось, что специальная комиссия не по назначению тратила государственные средства и лгала. Позднее Варшава решила также официально отказаться от иска против РФ в Европейский суд по правам человека.