Весеннее бешенство. Как защитить себя от больных животных

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В связи с приближением тепла вероятность встретить больное бешенством животное резко возрастает. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, как действовать при встрече с больным животным и избежать заражения.

Ветеринар объяснил, что в первую очередь надо понимать, что существуют три степени контакта с больными животными.

Первая степень – непосредственный укус, который предполагает незамедлительное посещение травмпункта. Вторая степень – это контакт кожи человека со слюной подозрительного животного. В таком случае, рассказывает Шеляков, можно воздержаться от вакцинации, но при условии, что на месте контакта не было ран и порезов. Врач пояснил, что третья степень – когда человек просто погладил животное. Специалист отметил, что обращаться к специалисту при тактильном контакте с шерстью необязательно.



Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Бешенство – это в первую очередь необычное поведение животного. Они совсем не боятся человека. Та же лиса может спокойно выбежать в город и не проявлять никаких признаков агрессии, просто укусит и побежит дальше.

Ветеринар советует при встрече с подозрительным животным ни в коем случае не провоцировать его. Он объяснил, что здоровую особь можно отогнать криком или палкой, с инфицированной так делать нельзя.

По словам Шелякова, больное бешенством животное примет любую физическую активность за агрессию и попытается напасть. Врач советует не привлекать его внимание и вести себя как можно тише.

Если контакта с таким животным не избежать, Шеляков настоятельно рекомендует защищать верхнюю часть тела.

"Самое опасное – это укус в лицо, стараться избежать именно этого. Чем ближе к голове, тем хуже, лучше ногой отодвинуть животное, так вы принесете себе наименьший вред", – рассказал эксперт.

Он отметил, что при укусе даже предположительно инфицированного животного необходимо не трогать рану, а незамедлительно обратиться в специализированное медицинское учреждение или травмпункт.

Ранее ветеринарный врач – консультант Российской кинологической федерации Илья Вилковыский назвал самыми опасными заболеваниями, которыми человек может заразиться от собак, бешенство и токсоплазмоз. Специалист подчеркнул, что прививки помогут обезопасить животных от этих заболеваний.

