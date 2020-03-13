Весеннее бешенство. Как защитить себя от больных животных

11:57
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В связи с приближением тепла вероятность встретить больное бешенством животное резко возрастает. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, как действовать при встрече с больным животным и избежать заражения.
Ветеринар объяснил, что в первую очередь надо понимать, что существуют три степени контакта с больными животными.
Первая степень – непосредственный укус, который предполагает незамедлительное посещение травмпункта. Вторая степень – это контакт кожи человека со слюной подозрительного животного. В таком случае, рассказывает Шеляков, можно воздержаться от вакцинации, но при условии, что на месте контакта не было ран и порезов. Врач пояснил, что третья степень – когда человек просто погладил животное. Специалист отметил, что обращаться к специалисту при тактильном контакте с шерстью необязательно.
Ветеринар советует при встрече с подозрительным животным ни в коем случае не провоцировать его. Он объяснил, что здоровую особь можно отогнать криком или палкой, с инфицированной так делать нельзя.
По словам Шелякова, больное бешенством животное примет любую физическую активность за агрессию и попытается напасть. Врач советует не привлекать его внимание и вести себя как можно тише.
Если контакта с таким животным не избежать, Шеляков настоятельно рекомендует защищать верхнюю часть тела.
"Самое опасное – это укус в лицо, стараться избежать именно этого. Чем ближе к голове, тем хуже, лучше ногой отодвинуть животное, так вы принесете себе наименьший вред", – рассказал эксперт.
Он отметил, что при укусе даже предположительно инфицированного животного необходимо не трогать рану, а незамедлительно обратиться в специализированное медицинское учреждение или травмпункт.
Ранее ветеринарный врач – консультант Российской кинологической федерации Илья Вилковыский назвал самыми опасными заболеваниями, которыми человек может заразиться от собак, бешенство и токсоплазмоз. Специалист подчеркнул, что прививки помогут обезопасить животных от этих заболеваний.
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