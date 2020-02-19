Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19 февраля, 15:31

Карантин ввели в поселении в ТиНАО из-за бешенства дикого животного

общество город животные безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории поселения Новофедоровского в ТиНАО введен карантин. Его установление связано с заболеванием бешенством дикого животного.

"Установить карантин на территории поселения Новофедоровского Троицкого административного округа Москвы до 19 апреля 2020 года", – приводит Агентство "Москва" сообщение из распоряжения Сергея Собянина.

В связи с этим жителям запрещается проводить выставки животных, сводить и натаскивать собак. Кроме того, устанавливается запрет на торговлю домашними животными и их вывоз за пределы карантинной зоны. Также под запрет попадает отлов диких зверей для зоопарков или каких-либо других целей.

Контроль за ситуацией будет взят комитетом ветеринарии столицы. Там проследят за выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории поселения.

Ранее карантин по бешенству был объявлен на территории поселения Михайлово-Ярцевского в ТиНАО. Собянин продлил карантинный режим в районе до 5 марта.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика