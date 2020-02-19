Карантин ввели в поселении в ТиНАО из-за бешенства дикого животного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории поселения Новофедоровского в ТиНАО введен карантин. Его установление связано с заболеванием бешенством дикого животного.

"Установить карантин на территории поселения Новофедоровского Троицкого административного округа Москвы до 19 апреля 2020 года", – приводит Агентство "Москва" сообщение из распоряжения Сергея Собянина.

В связи с этим жителям запрещается проводить выставки животных, сводить и натаскивать собак. Кроме того, устанавливается запрет на торговлю домашними животными и их вывоз за пределы карантинной зоны. Также под запрет попадает отлов диких зверей для зоопарков или каких-либо других целей.

Контроль за ситуацией будет взят комитетом ветеринарии столицы. Там проследят за выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории поселения.

Ранее карантин по бешенству был объявлен на территории поселения Михайлово-Ярцевского в ТиНАО. Собянин продлил карантинный режим в районе до 5 марта.