Медики выяснили, передается ли коронавирус половым путем

10:10
Фото: AP Photos/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
Медики выяснили, может ли передаваться коронавирусная инфекция половым путем. Над вопросом рассуждал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
По его словам, коронавирус половым путем передается, однако такой способ заражения не является основным.
"Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный", – приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что основным путем заражения COVID-19 по-прежнему считается воздушно-капельный. Кроме того, вирус может оставаться какое-то время на поверхностях.
Ранее стало известно, что коронавирус повлиял на ситуацию с домашним насилием. На горячие линии психологов во Франции стали звонить чаще на треть, в Китае – в три раза. В России тоже стало больше жалоб на издевательства.
Коронавирус повлиял на ситуацию с домашним насилием
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. За прошедшие сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции, вылечилось 190 человек, скончались 24 человека.
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