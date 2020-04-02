Необычные смертельные случаи от коронавируса обнаружили в Италии

09:48
Фото: AP Photos/Claudio Furlan/LaPresse via AP
Специалисты зафиксировали необычные случаи летального исхода от коронавируса в итальянской Ломбардии, сообщает "Московский комсомолец".
Странные смертельные исходы в связи с инфицированием COVID-19 обнаружили в городе Громо. Пациенты с коронавирусом засыпали и впоследствии больше не просыпались. При этом признаков тяжелого заболевания у этих людей не наблюдалось. В одном из пансионатов за последние сутки зафиксировали пять подобных смертельных исходов.
В этом пансионате также работают специалисты из России. В рамках помощи, которую пообещал предоставить Италии президент РФ Владимир Путин, на Апеннинский полуостров прибыло 14 самолетов. В страну доставили медицинское оборудование, средства для дезинфекции, военных вирусологов и эпидемиологов.
В настоящий момент они помогают итальянцам в преодолении сложной эпидемиологической обстановки. 27 марта Италия опередила Китай по численности случаев заражения коронавирусом. Согласно данным ВОЗ от 2 апреля, на Апеннинском полуострове COVID-19 выявили у более чем 110 тысяч человек. Более 13 тысяч человек стали жертвами коронавируса, свыше 16 тысяч – выздоровело.
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