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В мире

31 марта, 19:41

Более 800 человек умерло за сутки от коронавируса в Италии

общество

Фото: AP Photos/LaPresse via AP/Claudio Furlan

Число умерших от коронавируса в Италии за сутки составило 837 человек. В настоящий момент число жертв COVID-19 в стране составляет 12 428, передает ТАСС.

Последние данные о смертельных случаях назвал глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. "Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", – уточнил он.

Как добавил Боррелли, сейчас в Италии инфицированы 77 653 человека – на 2 107 больше, чем накануне.

Поясняется, что 59% инфицированных пребывают на домашнем режиме изоляции.

В департаменте гражданской защиты обратили внимание на то, что число поступающих в отделения интенсивной терапии начало снижаться. В общей сложности в Италии число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 105 792 человека.

Согласно статистике ВОЗ, на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек. В России, по информации на 31 марта, зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые.

Ранее сообщалось, что среди европейских стран в Италии наиболее тяжелая ситуация с COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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