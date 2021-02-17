В ООН заявили о несправедливом распространении в мире вакцин от COVID-19

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В настоящее время вакцины от коронавируса распределяются в мире несправедливо и неравномерно, это может вызвать серьезные трудности в борьбе с пандемией, заявил генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее. Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым", – сказал Гутерриш на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что вирус "будет мутировать снова и снова", если ему позволят распространяться в развивающихся странах.

"Из-за этого пандемия может значительно продлиться", – заявил Гутерриш.

Ранее Гутерриш предположил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может сыграть важную роль в борьбе с пандемией. По его словам, препарат может быть использован в миссиях ООН. Генсек также выразил надежду, что вакцина будет вскоре сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).