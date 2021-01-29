Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

"Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19", – написал он в Twitter.

Он добавил, что ООН будет работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду.

"Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все", – добавил Гутерриш.

Ранее Гутерриш предположил, что российская вакцина от коронавируса может сыграть важную роль в борьбе с пандемией.

По его словам, препарат может быть использован в миссиях ООН. Генсек также выразил надежду, что вакцина будет вскоре сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).