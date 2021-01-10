Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

10 января, 22:23
Фото: AP/TASS
Нынешний год подобен 1945-му, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. Заявление он сделал на выступлении в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.
"Мы переживаем момент – как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", – сказал Гутерреш.
Он подчеркнул, что в мире важно наладить международное сотрудничество, поскольку конфликт затрагивает не только вопросы военной и экономической мощи.
"В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", – подчеркнул генсек.
Он призвал совершить новую глобальную сделку. По его словам, 88 миллионов человек в мире живут в нищете из-за коронавируса, при этом 270 миллионов жителей планеты могут остаться без пропитания. Это, по мнению Гутерреша, должно вызвать более справедливое распределение существующих ресурсов. Устранить источник неравенства позволит "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом.
Ранее Антониу Гутерриш заявил, что страны мира могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. По его словам, на планету надвигается угроза голода. Он подчеркнул, что экономический спад можно было остановить, если бы страны мира объединились при борьбе с коронавирусной инфекцией.
Эксперты рассказали, как будут восстанавливать мировую экономику после пандемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: