Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

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Нынешний год подобен 1945-му, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. Заявление он сделал на выступлении в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.

"Мы переживаем момент – как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", – сказал Гутерреш.

Он подчеркнул, что в мире важно наладить международное сотрудничество, поскольку конфликт затрагивает не только вопросы военной и экономической мощи.

"В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", – подчеркнул генсек.

Он призвал совершить новую глобальную сделку. По его словам, 88 миллионов человек в мире живут в нищете из-за коронавируса, при этом 270 миллионов жителей планеты могут остаться без пропитания. Это, по мнению Гутерреша, должно вызвать более справедливое распределение существующих ресурсов. Устранить источник неравенства позволит "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что страны мира могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. По его словам, на планету надвигается угроза голода. Он подчеркнул, что экономический спад можно было остановить, если бы страны мира объединились при борьбе с коронавирусной инфекцией.

