В ООН предрекли крупнейший гуманитарный кризис

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В 2021 году мир может встретиться с крупнейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

По словам Бизли, последние 4 года происходило много войн, из-за которых увеличилось количеств людей на грани смерти от голода. Вместо 80 миллионов их стало 135 миллионов. Еще до 270 миллионов эту цифру увеличил коронавирус, отмечает эксперт.

Бизли заявил, что в 2021 году денег может не быть, в 2020 году было потрачено около 19 триллионов долларов. При этом, отметил эксперт, экономика рушится, а потребности растут.

"2021 год станет годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", – подчеркнул Бизли.

Он отметил, что для предотвращения дестабилизации, голода и миграции необходимо собрать необходимое количество средств. По мнению Бизли, именно внимание к этим вопросам позволит преодолеть гуманитарный кризис.

Ранее Всемирной продовольственной программе присудили Нобелевскую премию мира. Программа была создана в ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.