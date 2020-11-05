ООН провозгласила 8 и 9 мая Всемирными днями памяти жертв Второй мировой войны

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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозглашаемую 8 и 9 мая днями памяти всех жертв Второй мировой войны. Ее ранее предложили Россия, сообщает ТАСС.

Документ был одобрен консенсусом без голосования. Он предложил "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ продолжит отстаивать память о Второй мировой войне. "Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках", – сообщал президент страны.