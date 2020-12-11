Генсек ООН предрек сильнейший за 80 лет экономический спад

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны мира могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом.

"Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий", – приводит его слова РИА Новости.

Генсек также отметил, что на планету надвигается угроза голода. Он подчеркнул, что экономический спад можно было остановить, если бы страны мира объединились при борьбе с коронавирусной инфекцией.

На прошлой неделе глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году мир может встретиться с крупнейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом. По его словам, последние четыре года происходило много войн, из-за которых увеличилось количеств людей на грани смерти от голода.

Он отметил, что для предотвращения дестабилизации, голода и миграции необходимо собрать необходимое количество средств. По мнению Бизли, именно внимание к этим вопросам позволит преодолеть гуманитарный кризис.