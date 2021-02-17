Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в США не раньше мая

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США начнут вакцинировать население от коронавируса в мае, а не в апреле, как планировалось ранее. Об этом рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в интервью CNN.

По его словам, сроки пришлось сдвинуть из-за нехватки доз.

"Я надеялся, что это произойдет к концу апреля. Я полагал, что к этому времени будут вакцинированы все приоритетные группы и обратиться за прививкой сможет уже каждый. Эти оценки основывались на предположении о том, что Johnson & Johnson сможет предложить больше доз вакцины, чем оказалось на деле", – пояснил эксперт.

Он добавил, что массовая вакцинация запланирована на конец мая или начало июня.

Порядка 15 миллионов человек успели привиться в США. Еще около 39,7 миллиона прошли первую стадию вакцинации. Затем имеющиеся запасы были израсходованы на 72%. На данный момент вакцинация доступна только для приоритетных групп населения. Среди них – врачи, сотрудники экстренных служб, пожилые люди, работники домов престарелых, лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Американцы критикуют сам порядок вакцинации. Так, прием возможен только по предварительной записи. Необходимо пройти регистрацию на сайте, а в самом медучреждении дождаться появления "окна" на вакцинацию. Трудности испытывают как раз пожилые люди, не привыкшие к гаджетам.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса. В мире число новых случаев заражения продолжает снижаться. Специалисты предупредили о необходимости соблюдения мер предосторожности.