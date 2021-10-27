Эксперт рассказала о способности COVID-19 провоцировать развитие болезни Альцгеймера

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
COVID-19 может стать пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у людей, имеющих предрасположенность к этой болезни, заявила завлабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу "Наука", ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова", Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором", – пояснила эксперт.
Мхитарян рассказала, что американские специалисты проводили исследование, которое показало, что за прошлый год в США с болезнью Альцгеймера умерло на 42 тысячи пациентов больше, чем умирает ежегодно. Также, по ее словам, вдвое возросло количество пациентов с этой болезнью.
Она отметила, что если у человека после перенесенного коронавируса отмечаются какие-то значимые нарушения, то нужно обратиться к врачу.
Ранее американские медики обнаружили способ, позволяющий определить ранние признаки болезни Альцгеймера при сканировании глаз. Специалисты отмечают, что точные причины возникновения болезни Альцгеймера неизвестны до сих пор. Однако установлено, что ей сопутствует образование амилоидных отложений – белковых бляшек, накапливающихся между клетками мозга, которые могут привести к гибели нейронов.
В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера
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