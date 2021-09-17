Врач рассказала о неочевидном симптоме болезни Альцгеймера

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Нейрорадиолог Эмер Максуини назвал один из самых ранних признаков болезни Альцгеймера, который появляется за годы до начала когнитивного спада, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, тревога без видимых причин напрямую связана с последующей болезнью Альцгеймера. Он подчеркнул, что за 1,5–2 года до появления очевидных симптомов болезни пациенты с еще легкими нарушениями испытывали необъяснимую тревогу и кратковременные моменты потери памяти.

Максуини рассказал, что люди старше 60 лет, у которых впервые появляется тревога без очевидных причин, могут проявлять ранние признаки болезни Альцгеймера. Он добавил, что для этой болезни характерна кратковременная потеря памяти.

Ранее американские медики обнаружили способ, позволяющий определить ранние признаки болезни Альцгеймера при сканировании глаз. Специалисты отмечают, что точные причины возникновения болезни Альцгеймера неизвестны до сих пор. Однако установлено, что ей сопутствует образование амилоидных отложений – белковых бляшек, накапливающихся между клетками мозга, которые могут привести к гибели нейронов.

