Врач рассказала о неочевидном симптоме болезни Альцгеймера

Фото: Depositphotos/NatashaFedorova
Нейрорадиолог Эмер Максуини назвал один из самых ранних признаков болезни Альцгеймера, который появляется за годы до начала когнитивного спада, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По его словам, тревога без видимых причин напрямую связана с последующей болезнью Альцгеймера. Он подчеркнул, что за 1,5–2 года до появления очевидных симптомов болезни пациенты с еще легкими нарушениями испытывали необъяснимую тревогу и кратковременные моменты потери памяти.
Максуини рассказал, что люди старше 60 лет, у которых впервые появляется тревога без очевидных причин, могут проявлять ранние признаки болезни Альцгеймера. Он добавил, что для этой болезни характерна кратковременная потеря памяти.
Ранее американские медики обнаружили способ, позволяющий определить ранние признаки болезни Альцгеймера при сканировании глаз. Специалисты отмечают, что точные причины возникновения болезни Альцгеймера неизвестны до сих пор. Однако установлено, что ей сопутствует образование амилоидных отложений – белковых бляшек, накапливающихся между клетками мозга, которые могут привести к гибели нейронов.
В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: