Российские специалисты рассказали о новом методе изучения болезней мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые МГППУ открыли возможность диагностики психических и неврологических болезней с помощью измерений электромагнитных гамма-колебаний мозга. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Как отмечают эксперты, в будущем это позволит улучшить выявление и лечение таких болезней, как шизофрения, болезнь Альцгеймера, эпилепсия, и многих других.

Ученые объяснили, что в головном мозге есть два главных типа нервных клеток – возбуждающие и тормозные нейроны. Соотношение их активности нарушается при таких психических и неврологических патологиях, как шизофрения, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, расстройства аутистического спектра, мигрени, и других.

"МЭГ позволят получать обширные данные о балансе возбуждения и торможения, избегая при этом вредного воздействия на мозг. В отличие от электрических полей, регистрируемых распространенным методом электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитные поля мозга свободно проходят через череп и кожу, давая более достоверную информацию о его работе", – поделилась ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ Елена Орехова.

Отмечается, что в ближайшее время планируется исследование эффективности этого показателя для пациентов разнообразных групп.

Ранее специалисты из американского университета Марди Хардин-Бэйлор заявили, что занятие плаванием улучшает когнитивные способности мозга. Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Каждый день грызуны плавали в течение часа, а после этого их отправляли в лабиринт, где нужно было выполнить упражнение на запоминание.