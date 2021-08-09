Российские специалисты рассказали о новом методе изучения болезней мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученые МГППУ открыли возможность диагностики психических и неврологических болезней с помощью измерений электромагнитных гамма-колебаний мозга. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.
Как отмечают эксперты, в будущем это позволит улучшить выявление и лечение таких болезней, как шизофрения, болезнь Альцгеймера, эпилепсия, и многих других.
Ученые объяснили, что в головном мозге есть два главных типа нервных клеток – возбуждающие и тормозные нейроны. Соотношение их активности нарушается при таких психических и неврологических патологиях, как шизофрения, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, расстройства аутистического спектра, мигрени, и других.
"МЭГ позволят получать обширные данные о балансе возбуждения и торможения, избегая при этом вредного воздействия на мозг. В отличие от электрических полей, регистрируемых распространенным методом электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитные поля мозга свободно проходят через череп и кожу, давая более достоверную информацию о его работе", – поделилась ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ Елена Орехова.
Отмечается, что в ближайшее время планируется исследование эффективности этого показателя для пациентов разнообразных групп.
Ранее специалисты из американского университета Марди Хардин-Бэйлор заявили, что занятие плаванием улучшает когнитивные способности мозга. Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Каждый день грызуны плавали в течение часа, а после этого их отправляли в лабиринт, где нужно было выполнить упражнение на запоминание.
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