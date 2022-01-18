Биолог рассказал, сколько россиян могут переболеть "Омикроном" к весне

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Если волна "Омикрон"-штамма будет распространяться в России такими же темпами, как и в других странах, то в начале февраля число заболевших коронавирусом россиян может вырасти до 80–90 тысяч человек в сутки, рассказал кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

Таким образом, отметил он, число переболевших новым штаммом COVID-19 россиян к весне составит 1,5–2 миллиона. Специалист подчеркнул, что течение волны будет зависеть от самих граждан.

"Так, по оценкам ВОЗ, только использование масок при контактах в повседневной жизни может снизить цифры заболевших в этот период на 30% – до 60–65 тысяч случаев в день", – приводит его слова РИА Новости.

Тоневицкий отметил, что во всем мире ежедневно увеличивается количество заболевших "Омикроном", по мнению эксперта, возможно, мутации, которые этот штамм накопил в ходе своей эволюции, позволяют ему "прятаться" от иммунной системы.

"Важно понимать, что обеспечить снижение рисков заражения и последующей госпитализации возможно только при вакцинации. Например, в США подавляющее большинство коек с ИВЛ занято именно не вакцинированными людьми, которые заразились "Омикрон"-штаммом", – указал он.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что процесс распространения штамма коронавируса "Омикрон" до российских регионов может занять от двух недель.

Он отметил, что сейчас ввоз из-за границы не является ключевым источником распространения "Омикрона", поскольку этот процесс происходит уже внутри страны.