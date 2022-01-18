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Москва 24

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Общество

01:41

Эпидемиолог рассказал, когда "Омикрон" может начать распространение в регионах РФ

медицина общество регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Процесс распространения штамма коронавируса "Омикрон" до российских регионов может занять от двух недель, считает замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает газета "Известия".

"Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли "Омикрон". Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде", – отметил Горелов.

По его словам, сейчас ввоз из-за границы не является ключевым источником распространения "Омикрона", поскольку этот процесс происходит уже внутри страны.

"Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребенок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно", – напомнил эксперт.

Он также отметил, что "Омикрон" постепенно вытесняет "Дельту". В частности, это происходит в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Специалист отметил, что "Дельта"-штамм циркулирует по мере приближения к Дальнему Востоку.

В понедельник, 17 января, первый случай инфицирования "Омикрон"-штаммом выявили в Крыму. В связи с этим на полуострове ужесточили антиковидные меры. Помимо этого, во всех учреждениях региона усилили контроль за масочным режимом, а в случае выявления в той или иной организации хотя бы одного заболевшего все ее сотрудники уходят на карантин.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что "Омикрон" в сравнении с "Дельтой" лучше размножается в слизистой верхних дыхательных путей. Именно слизистая, по мнению специалиста, является главной целью нового штамма.

Первые случаи заражения "Омикроном" выявлены в ряде регионов РФ

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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