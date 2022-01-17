Вирусолог предупредил об опасности передачи "Омикрона" через упаковки продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с Москвой 24 посоветовал тщательно обрабатывать продукты после покупки в магазине, чтобы снизить риск заражения "Омикроном".

Ранее в центре "Вектор" оценили живучесть "Омикрона" на различных поверхностях. По результатам исследований ученые пришли к выводу, что быстрее всего новая мутация коронавируса теряет активность на керамике. Отмечается, что менее чем через 24 часа штамм перестал проявлять признаки жизнеспособности.

По словам Чепурнова, "Омикрон" достаточно летуч, быстро распространяется и эффективно инфицирует людей. Одно из опасных мест, где им можно заразиться, – магазины, отметил специалист.





Александр Чепурнов профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

Мы же рассматриваем батон хлеба перед покупкой. Хоть он и завернут в пленку, но если, например, человек чихнул, то выделяется большое количество вируса, все это оседает на вещах и продуктах. Все как было с вариантом коронавируса из Китая, только новый штамм стал более заразным.

Эксперт уточнил, что вирус может сохраняться на упаковке 1–2 суток. Поэтому, чтобы снизить риск заражения, Чепурнов советует тщательно мыть продукты после покупки. Кроме того, вирус может оставаться на оболочке фруктов и овощей, предупреждает специалист.

"Даже простое промывание значительно снизит вирусную нагрузку. Еще 65–70% обычный спирт в распылителе – это очень хорошее средство дезинфекции для таких случаев", – считает он.

Вместе с тем, по словам Чепурнова, в основном распространение вируса происходит все же не через поверхности, а при непосредственном контакте с зараженным человеком. Поэтому эксперт советует не забывать о ношении маски в общественных местах и об обработке рук.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о риске заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон" при пользовании эскалатором в общественных местах. Кроме того, в числе неожиданно опасных мест она назвала лифты в торговых центрах. По ее словам, если кто-то чихнул, задерживать дыхание не имеет смысла, поскольку это не спасет от заражения.

