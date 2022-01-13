Врач назвала неожиданные места, где можно заразиться "Омикроном"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 предупредила россиян о риске заражения "Омикроном" при пользовании эскалатором в общественных местах.
Чтобы обезопасить себя, эксперт советует соблюдать противоэпидемиологические меры. "Полтора метра – это важно. Если есть возможность держаться на таком расстоянии от других людей, лучше это делать", – поясняет Чернышова.
Еще одно потенциально опасное место – лифты в торговых центрах. Как правило, ими пользуются сразу несколько пассажиров, которые могут быть носителями вируса, говорит врач. Поэтому эксперт советует подождать приезда пустого лифта или подняться по лестнице.
"В лифте нужно быть в маске. Вообще в идеале надо быть в перчатках, потому что мы касаемся кнопок, а на поверхности все-таки тоже может быть вирус", – предупреждает терапевт.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о необычных особенностях "Омикрона". По словам эксперта, у заболевших этим штаммом редко наблюдается боль в грудной клетке. Кроме того, при заражении этой мутацией потеря обоняния может проявляться только ближе к выздоровлению, отметил специалист.
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