Врач назвала неожиданные места, где можно заразиться "Омикроном"

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 предупредила россиян о риске заражения "Омикроном" при пользовании эскалатором в общественных местах.

Чтобы обезопасить себя, эксперт советует соблюдать противоэпидемиологические меры. "Полтора метра – это важно. Если есть возможность держаться на таком расстоянии от других людей, лучше это делать", – поясняет Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если мы держимся за перила на эскалаторе, нужно протирать руки спиртосодержащим раствором или быть в перчатках. Лица не касаться, маску не снимать и постараться в очереди стоять не близко друг к другу. Те же правила следует соблюдать и при очередях в магазинах.

Еще одно потенциально опасное место – лифты в торговых центрах. Как правило, ими пользуются сразу несколько пассажиров, которые могут быть носителями вируса, говорит врач. Поэтому эксперт советует подождать приезда пустого лифта или подняться по лестнице.

"В лифте нужно быть в маске. Вообще в идеале надо быть в перчатках, потому что мы касаемся кнопок, а на поверхности все-таки тоже может быть вирус", – предупреждает терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Задерживать дыхание, если кто-то чихнул, не спасет, потому что вирусы не летают сами по себе по одному. Они вылетают на капельках слюны, и если уж эта капелька попала на ту же маску, то она там и осталась, хоть задерживай дыхание, хоть не задерживай.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о необычных особенностях "Омикрона". По словам эксперта, у заболевших этим штаммом редко наблюдается боль в грудной клетке. Кроме того, при заражении этой мутацией потеря обоняния может проявляться только ближе к выздоровлению, отметил специалист.