Эксперты раскритиковали совет академика РАН защищаться от "Омикрона" водкой

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Совет академика РАН Сергея Колесникова делать ингаляции водкой для защиты от "Омикрон"-штамма коронавируса лишен какого-либо смысла, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Водка не спирт. Она не обладает таким же вирулицидным действием, то есть не уничтожает вирус", – приводит слова эксперта РБК.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, отметила, что водка убивает и слизистые клетки, и все подряд.
"Конечно, спирт обладает антисептическим эффектом, но точно не убивает вирусы. По крайней мере, при вдыхании. Существует назальная форма вакцины – она может быть эффективна, потому что имеет компонент, вызывающий иммунный ответ", – сказала она.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", что "Омикрон"-штамму можно противостоять с помощью водки. В частности, нужно накапать алкоголь на медицинскую маску и подышать. Он также посоветовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос.
При заражении "Омикрон"-штаммом коронавирус может проявляться как единственным симптомом, так и их комплексом. Об этом ранее рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда наблюдается подъем заболеваемости, у заразившихся проявляется сразу несколько симптомов – насморк, головная боль, осиплость, расстройство стула и боль в горле.
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