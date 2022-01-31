Проценко рассказал о наиболее частых жалобах пациентов после COVID-19

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Пациенты, перенесшие COVID-19, чаще всего жалуются на депрессию, раздражительность и проблемы с памятью, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что такие данные были получены в результате исследования, в рамках которого специалисты проводили опрос пациентов различных возрастных категорий. Проценко пояснил, что сначала им задавали вопросы во время нахождения в стационаре, а затем их обзванивали после выписки.

"И мы видели, что да, действительно, депрессия, очень важно – быстрая утомляемость, нарушение короткой памяти <...> наблюдаются, причем у пациентов <...> моложе 60 лет это в среднем разрешается за 2–3 недели, у пожилых пациентов старше 65 это затягивалось до 2–3 месяцев", – сказал Проценко в эфире телеканала RTVI.

При этом, по словам врача, одними из наиболее распространенных стали жалобы на повышенную раздражительность.

Также Проценко отметил, что коронавирус послужил толчком для развития медицинских технологий и стал стимулом для обновления парка аппаратов искусственной вентиляции легких, расширения реанимационного коечного фонда и создания противоэпидемического щита.

"Стимул для развития медицины, здравоохранения был колоссальный. Отрадно видеть, что, наверное, сейчас по престижу для абитуриентов вновь медики вернулись в топ", – заключил врач.

Ранее ученые из Великобритании установили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в 5,4 раза выше, чем при варианте "Дельта". Специалисты изучили результаты всех положительных ПЦР-тестирований, проведенных с 29 ноября по 11 декабря прошлого года. Исследование статистики показало, что перенесенный ранее коронавирус обеспечил защиту от заражения "Омикроном" только в 19% всех случаев COVID-19.

