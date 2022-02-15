Синоптик предупредил о сильных морозах в ряде регионов РФ

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Сильные морозы прогнозируются в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам специалиста, холода ожидают юг Красноярского края, Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Тыву и Бурятию.

"Температура ночью будет опускаться до минус 30–35 градусов", – сообщил метеоролог.

Вильфанд добавил, что на Чукотке температура воздуха упадет до 35–40 градусов.

Ранее синоптик рассказывал, что в столице на этой неделе ожидается апрельская погода. По словам специалиста, до четверга, 17 февраля, температура в столице окажется выше нормы на 7–8 градусов. При этом к выходным аномалия составит 10–11 градусов.

Вильфанд отмечал, что в первой половине недели погода в Москве окажется приятной. В ночные часы температура будет опускаться до 2–7 градусов мороза, а днем в городе ожидается 1–3 градуса тепла.

