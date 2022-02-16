Облачная погода без осадков ожидает москвичей в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода прогнозируется в столичном регионе в среду, 16 февраля. Такая информация приводится на сайте "Метеоновости".

Днем Москва и область будут находиться на периферии антициклона. При этом осадков в регионе не прогнозируется.

Воздух в столице прогреется в пределах от 0 до +2 градусов. Кроме того, в городе будет дуть юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня – 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%", – утверждается в материале.

Специалисты дополнительно предупредили, что на дорогах возможно образование гололедицы. В целом в регионе ожидается комфортная погода, заключили метеорологи.

Ранее в Московском регионе был продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 17:00 четверга, 17 февраля.

До этого сообщалось, что вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха в городе достигла +3 градусов. По словам синоптиков, до этого рекордный показатель был зафиксирован 11 февраля, тогда воздух прогрелся до +2,4 градуса. Температурный рекорд +3,8 градуса был установлен в 1952 году.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ранней весны. Он отметил, что из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.

