Желтый уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень опасности из-за гололеда продлили в столичном регионе до 17:00 четверга, 17 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 17:00 17 февраля. Местами гололедица", – отмечается в сообщении.

До этого желтый уровень погодной опасности из-за гололеда объявляли в Москве и области до 11:00 среды, 16 февраля.

Ранее сообщалось, что вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха в городе достигла +3 градусов. По словам синоптиков, до этого рекордный показатель был зафиксирован 11 февраля, тогда воздух прогрелся до +2,4 градуса. При этом температурный рекорд +3,8 градуса был установлен в 1952 году.

Однако научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ранней весны. Он отметил, что из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.

