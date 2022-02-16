Москвичей предостерегли от преждевременных поездок на самокатах и велосипедах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы призвали не пересаживаться на самокаты и велосипеды, несмотря на потепление. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что передвижение на сегвеях, моноколесах и самокатах остается небезопасным, поскольку на тротуарах и пешеходных зонах сохраняется обледенение. Кроме того, риски травмирования повышает теплая верхняя одежда.

"Дождитесь устойчивого тепла и только тогда используйте полюбившиеся гаджеты, не забудьте повторить навыки", – говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее в Московском регионе был продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 17:00 четверга, 17 февраля.

До этого сообщалось, что вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха в городе достигла +3 градусов. По словам синоптиков, до этого рекордный показатель был зафиксирован 11 февраля, тогда воздух прогрелся до +2,4 градуса.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ранней весны. Он отметил, что из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.

