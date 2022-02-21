Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода установится в Москве в понедельник, 21 февраля. Такой прогноз приводится на сайте "Метеоновости".
В столице ожидается юго-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах пройдут небольшие осадки.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться от 0 до +2 градусов. По области воздух прогреется до 2 градусов тепла.
"Атмосферное давление низкое, содержание кислорода в приземном слое воздуха немного ниже климатической нормы", – уточняется в прогнозе.
Специалисты добавили, что установившаяся в столичном регионе погода может стать причиной развития обострений у метеочувствительных людей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о наступлении скучной погоды. По его словам, температура воздуха будет превышать норму на 8–9 градусов. При этом во второй половине недели погода станет комфортнее.
В Москве продолжается уборка растаявшего снега
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: