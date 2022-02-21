Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве в понедельник, 21 февраля. Такой прогноз приводится на сайте "Метеоновости".

В столице ожидается юго-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться от 0 до +2 градусов. По области воздух прогреется до 2 градусов тепла.

"Атмосферное давление низкое, содержание кислорода в приземном слое воздуха немного ниже климатической нормы", – уточняется в прогнозе.

Специалисты добавили, что установившаяся в столичном регионе погода может стать причиной развития обострений у метеочувствительных людей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о наступлении скучной погоды. По его словам, температура воздуха будет превышать норму на 8–9 градусов. При этом во второй половине недели погода станет комфортнее.