В Северном полушарии 20 марта наступит астрономическая весна

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Астрономическая весна в Северном полушарии Земли наступит вечером в воскресенье, 20 марта. Об этом сообщили в Московском планетарии.
"В 18:33 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор. В Cеверном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень. Этот день называют Днем весеннего равноденствия", – цитирует пресс-службу учреждения ТАСС.
В весеннее равноденствие во всем мире день и ночь длятся по 12 часов. Также существует осеннее равноденствие, которое наблюдается в сентябре. В такие дни солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе.
Астрономы уточнили, что к концу марта на широте Москвы продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 45 минут до 13 часов 04 минут, а полуденная высота Солнца увеличивается с 26 до 38 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается весенняя погода. По прогнозам синоптика, температура воздуха составит +5…+12 градусов.
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