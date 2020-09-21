Астрономическая осень наступит в Северном полушарии 22 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Астрономическая осень в Северном полушарии Земли наступит днем во вторник. Об этом сообщили в столичном планетарии.

В результате ночное время начнет преобладать над светлым временем суток. "22 сентября 2020 года в 16:31 по московскому времени дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное", – заявили в учреждении.

По данным Московского планетария, в Северном полушарии начнется астрономическая осень, а в Южном – весна. "Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия", – добавляют в планетарии.

После осеннего равноденствия продолжительность светового дня на широте столицы начнет стремительно уменьшаться. За три месяца она потеряет 5 часов. 21 декабря продолжительность дня составит всего 7 часов, предупредили в планетарии города.

Ранее стало известно, что сентябрь в столице войдет в пятерку самых теплых за 140 лет. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году. Тогда среднемесячная температура воздуха составила 14,8 градуса.