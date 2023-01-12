Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Отец засыпанного снегом ребенка в Гатчине рассказал подробности произошедшего. Об этом сообщает телеграм-канал "78 | НОВОСТИ".

11 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента с ребенком, засыпанным снегом из уборочной техники в Гатчине в Ленинградской области.

Мужчина рассказал, что домой ребенок вернулся заплаканным и сильно испуганным. Кроме того, ребенок пожаловался на боль в спине. По словам отца ребенка, куча снега во дворе находится уже давно, поэтому дети там играли. Сотрудники коммунальных служб при уборке снега не оградили место проведения работ и не подавали сигналы.

По словам очевидцев, на площадке, где работала техника, находились примерно 15 детей.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах поскользнувшегося ребенка вдавило лицом в снег автоматическими воротами. Мальчик не пострадал. Произошедшее возмутило многих граждан.

Коммунальщики опрокинули гору снега на ребенка в Гатчине

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