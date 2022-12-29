Ребенка вдавило лицом в снег автоматическими воротами в Чебоксарах

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В Чебоксарах поскользнувшегося ребенка вдавило лицом в снег автоматическими воротами. Мальчик не пострадал. Об этом сообщил глава администрации города Денис Спирин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что произошедшее возмутило многих граждан.

"Согласен, случай вопиющий. В настоящее время ведутся работы по ограничению доступа пешеходам к тропинкам у распашных ворот. К счастью, с ребенком все в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась", – написал Спирин.

Инцидент произошел в Благовещенском микрорайоне. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях. На нем видно, как ребенок поскользнулся и упал прямо перед открывающимися воротами. Мальчика придавило лицом к земле.

Несовершеннолетний не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему пришел прохожий, который отодвинул ворота и помог ребенку встать.

Ранее в столичном Следственном комитете возбудили уголовное дело, после того как мальчик получил травмы из-за падения на него футбольных ворот в Даниловском районе. У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма.

До этого похожая ситуация произошла в Кунцеве. Там хоккейные ворота упали на 6-летнего ребенка. Несовершеннолетнему потребовалась госпитализация.

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