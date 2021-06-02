СК возбудил уголовное дело после падения хоккейных ворот на ребенка в Кунцеве

09:35
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как 6-летний мальчик пострадал из-за падения на него хоккейных ворот на одной из детских площадок в Кунцеве. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
"По данным следствия, днем 1 июня 2021 года на спортивной площадке, расположенной во дворе жилого дома по улице Ярцевская в городе Москве, хоккейные ворота упали на 6-летнего мальчика", – говорится в сообщении.
В пресс-службе СК добавили, что ребенка незамедлительно госпитализировали, в настоящее время он получает всю необходимую помощь в медучреждении.
Отмечается, что дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствию предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.
Схожий инцидент произошел в Москве в середине мая близ Живописной улицы. Тогда от падения ворот травмы головы получил 11-летний мальчик. По данному факту была организована доследственная проверка.
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