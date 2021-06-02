СК возбудил уголовное дело после падения хоккейных ворот на ребенка в Кунцеве

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как 6-летний мальчик пострадал из-за падения на него хоккейных ворот на одной из детских площадок в Кунцеве. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"По данным следствия, днем 1 июня 2021 года на спортивной площадке, расположенной во дворе жилого дома по улице Ярцевская в городе Москве, хоккейные ворота упали на 6-летнего мальчика", – говорится в сообщении.

В пресс-службе СК добавили, что ребенка незамедлительно госпитализировали, в настоящее время он получает всю необходимую помощь в медучреждении.

Отмечается, что дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствию предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Схожий инцидент произошел в Москве в середине мая близ Живописной улицы. Тогда от падения ворот травмы головы получил 11-летний мальчик. По данному факту была организована доследственная проверка.