Девочка получила травмы из-за обрыва цепи качелей в Лианозове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичная прокуратура начала проверку после инцидента с девочкой, которая получила травмы в результате обрыва цепи качелей на детской площадке в Лианозове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате обрыва цепи на качелях ребенок получил телесные повреждения, малолетней потребовалась медицинская помощь", – говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 19 мая.

Решение о мерах прокурорского реагирования будет принято после установления причин и обстоятельств случившегося, а также оценки действий должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки.

Ранее в столице на спортивной площадке, расположенной на Чоботовской улице, футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку во время игры. Сразу после инцидента ее доставили в медучреждение. Ее жизни ничего не угрожало. Следственный комитет инициировал проверку по факту случившегося.

