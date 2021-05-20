Девочка получила травмы из-за обрыва цепи качелей в Лианозове

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичная прокуратура начала проверку после инцидента с девочкой, которая получила травмы в результате обрыва цепи качелей на детской площадке в Лианозове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате обрыва цепи на качелях ребенок получил телесные повреждения, малолетней потребовалась медицинская помощь", – говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 19 мая.
Решение о мерах прокурорского реагирования будет принято после установления причин и обстоятельств случившегося, а также оценки действий должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки.
Ранее в столице на спортивной площадке, расположенной на Чоботовской улице, футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку во время игры. Сразу после инцидента ее доставили в медучреждение. Ее жизни ничего не угрожало. Следственный комитет инициировал проверку по факту случившегося.
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