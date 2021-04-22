СК проводит проверку после падения футбольных ворот на девочку в Москве

Фото: СК РФ

Следственный комитет проводит проверку после падения на 11-летнюю девочку футбольных ворот в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного СК.

"Вечером 21 апреля 2021 года на спортивной площадке, расположенной вблизи жилого дома по Чоботовской улице в городе Москве, во время игры в футбол на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после инцидента ребенка доставили в медучреждение. У девочки диагностировали ушибы, ее жизни ничего не угрожает.

Следователям предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить, есть ли признаки преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на коляску с ребенком с фасада дома упала лепнина. Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы.